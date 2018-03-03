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Главная » Страна » Укрзализныця назначила 16 дополнительных поездов на март

Укрзализныця назначила 16 дополнительных поездов на март

Укрзализныця назначила 16 дополнительных поездов на март
Фото: УНИАН

Речь идет как об обычных, там и о скоростных составах

03.03.18 911
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Укрзализныця назначила 16 дополнительных поездов и дополнительные рейсы на март. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Поезд №224/223 Одесса-Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 10:27 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд будет отправляться в 07:48 и прибывать в Одессу в 17:58.

Поезд №258/257 Одесса-Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта. Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие во Львов в 5:06. В обратном направлении из Львова - в 15:00, прибытие в Одессу в 04:45.

Поезд №217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов курсировать 7 и 10 марта в сторону Запада, а 8 и 11 марта - в обратном направлении. Отправление из Киева в 15:20, прибытие в Рахов в 7:07. Отправление из Рахова в 17:44, прибытие в Киев в 09:15.

Поезд №177 Киев-Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 6:06, прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43.

Поезд №152/151 Киев - Херсон выполнит рейсы 8 марта. Он отправится из Киева в 08:15, прибудет в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправится в 09:33, прибудет в Киев 19:33.

Поезд №191/192 Киев-Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 18:01. Из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36.

Поезд №179 Днепр-Киев – выполнит рейсы 8 и 11 марта. Из Киева поезд отправится в 08:50 и прибудет в Днепр в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и прибытие в 22:21.

Поезд №197/198 Киев-Ковель курсировать 7 и 11 марта. Отправление из Киева в 07:37 и прибытие в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправление в 10:50 и прибытие в 19:53.

Поезд №207 Киев-Ужгород будет курсировать 7 и 10 марта в направлении Ужгорода, 8 и 11 марта - обратно.

Поезд №235 Харьков-Ужгород будет отправляться из Харькова 7 и 10 марта в 10:27 и прибывать на следующий день в 11:50. Обратно отправляться 8 и 11 марта в 18:00 и прибывать в Харьков на следующий день в 19:37.

Поезд №246 Одесса-Черновцы отправится из Одессы 9 марта в 16:44, прибудет в Черновцы в 10:02. Обратно 10 марта отправится в 15:37, прибудет в Одессу в 10:02.

Поезд №270/269 Одесса-Харьков будет отправляться из Одессы 6 и 11 марта в 19:22, прибывать в Харьков на следующий день в 11:03. Обратно отправление 7 и 12 марта в 20:55, прибытие в Одессу в 13:54.

Поезд №276/275 Львов-Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта. Отправление из Львова в 12:35 и прибытие в Днепр в 5:16. В обратном направлении отправление из Днепра в 16:30, прибытие во Львов в 11:23.

Поезд №249/250 Киев- Ивано-Франковск -Черновцы будет курсировать 7 и 10 марта в обратном направлении 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 15:29, прибытие в Черновцы в 08:15. Из Черновцов поезд отправится в 18:10 и прибудет в столицу в 10:28.

Поезд №202/201 Жмеринка-Киев отправится 7 марта из Жмеринки в 10:33 и прибудет в Киев в 14:48. И 12 марта поезд отправится из Киева в 15:29 и прибудет в Жмеринку в 19:25.

Поезд №292/291 Хмельницкий-Киев отправится 7 марта из Хмельницкого в 09:10 и прибудет в Киев в 15:32. 12 марта поезд отправится из Киева в 16:13, прибудет в Хмельницкий в 22:40.

В дополнительные рейсы также отправятся следующие скоростные поезда:

№787/788 Харьков-Константиновка - 7 и 8 марта отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. В обратном направлении отправление в 05:00 и прибытие в 9:50.

Поезд №747 Киев-Тернополь отправится из Киева 5 и 24 марта в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 6 и 25 марта отправления из Тернополя в 4:04 и прибытие в Киев в 10:01.

Поезд №720/719 Киев-Харьков отправится из Киева 13 марта в 18:33 и прибудет в Харьков в 23:34. В обратном направлении из Харькова поезд отправится 14 марта в 5:48 и прибудет в Киев в 11:07.

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