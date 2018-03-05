"Российские уши". В каких преступлениях украинские силовики винят Россию

В разных регионах страны фиксируют преступления, которые дают все основания предполагать, что их истинная цель — осложнить отношения Украины с Венгрией, Польшей, Израилем и США. В обзоре Фокуса — примеры самых громких из них

5 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что за спекуляциями вокруг "антивенгерских настроений" в Закарпатье стоят россияне. "Повсюду торчат российские уши", — написал он в Twitter вскоре после того, как стало известно о раскрытии двух преступлений, связанных с нападением на офис закарпатских венгров в Ужгороде.

В том, что хулиганские выходки, подрывы и теракты на территории Украины заказывают спецслужбы РФ, говорят не впервые. В обзоре Фокуса — несколько примеров.

Поджоги

В феврале 2018 года офис организации закарпатских венгров в Ужгороде дважды подвергался нападениям. Ранним утром 4 февраля в здание бросили коктейль Молотова. Ночью 27 февраля взорвалась самодельная бомба, оставленная на подоконнике здания, в результате сильного пожара офис был почти полностью уничтожен.

Заместитель главы Общества венгерской культуры Закарпатья Иосиф Борто не был склонен винить в нападении националистические организации: "Не думаю, что это сделали граждане Украины". В то же время глава венгерского МИДа Петер Сийярто назвал недопустимым запугивание венгерского нацменьшинства, а также констатировал, что в Украине развиваются "экстремистские политические идеи". "Это можно увидеть в законах, принятых парламентом, они сильно ограничивают права национальных меньшинств, — сказал министр, имея в виду закон об образовании, предполагающий, что обучение в украинских школах должно осуществляться на государственном языке. — Всё это недопустимо, если Украина всерьёз рассматривает свою интеграцию в ЕС или НАТО".

Взрыв по заказу ФСБ России организовал сотрудник МГБ Приднестровья, который сразу после акции уехал из Украины

4 марта глава Нацполиции Украины Сергей Князев в своём Facebook сообщил о раскрытии обоих преступлений. В нападении, совершённом 4 февраля, подозревают двух граждан Польши, в СМИ их называют членами праворадикальной организации "Фаланга". Польская полиция задержала их в Варшаве и арестовала на срок 90 дней. По факту взрыва 27 февраля задержали троих человек: одного в Черкассах, двоих — в Кропивницком. "Вероятный организатор, иностранец, находится в розыске", — отметил Князев. При этом глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль рассказал, что среди задержанных есть участники АТО — заказчикам удалось соблазнить их деньгами, а взрыв по заказу ФСБ России организовал сотрудник МГБ Приднестровья, который сразу после акции уехал из Украины.

Подрывы

В октябре 2017 года полиция сообщила о задержании двух исполнителей и координатора группировки, подозреваемых в осквернении памятников, могил и синагог в разных областях страны. Экстремистов взяли с поличным при попытке подрыва венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области. По мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, этот инцидент должен был обострить отношения страны с Венгрией.

Следствие установило, что на счету группировки как минимум восемь преступлений. 19 ноября 2016 года её участники в Черновцах осквернили центральную синагогу, изуродовав фасад здания антисемитской надписью. 21 декабря 2016 года группа снова ударила по чувствам иудеев: в Умани осквернили могилу рабби Нахмана, бросив на неё голову свиньи с вырезанной на лбу свастикой. 8 июня 2017 года экстремисты бросили свето-шумовую гранату на территорию американского посольства в Киеве. В дипмиссии не стали поднимать шумиху вокруг инцидента, расценив его как проявление хулиганства, ведь угрозы жизни сотрудникам не было. 30 июня во Львове бутылкой с зажигательной смесью пытались поджечь синагогу, её стены расписали оскорбительными надписями. 10 июля взрывное устройство бросили в консульство Польши в Луцке.

В День независимости в Киеве произошло сразу два инцидента. Днём 24 августа прогремел взрыв на улице Грушевского, в результате пострадало трое гражданских — родственники и друг героя Украины снайпера Валерия Чибинеева. Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что целью нападавших был автобус, в котором находились военнослужащие, однако взрывное устройство отскочило от борта. Вечером того же дня злоумышленники облили краской памятник воинам АТО на проспекте Леся Курбаса, затем пытались его подорвать. Очередной взрыв произошёл 21 сентября в Умани. В помещение, где спали паломники, приехавшие на могилу цадика Нахмана, бросили гранату, пострадал 13-летний израильский подросток.

Российский след увидели в убийстве полковника ГУР Максима Шаповала

По этому делу полиция задержала жителей Одесской, Черкасской и Киевской областей и установила личность координатора. По версии следствия, он имел тесные связи с черкасской преступной группировкой "Торпеды". "Задержанные исполнители и их руководитель входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии регионов от Черкасской области — Владимира Олейника и Сергея Тулуба, — заявил тогда Арсен Аваков. — Следствием задокументирована цепочка контактов преступников с указанными персонами, ныне пребывающими в Российской Федерации, а также с рядом руководителей партии "Оппозиционный блок", находящихся в Украине".

Убийства

30 октября 2017 года под Киевом из автоматического оружия была обстреляна машина, в которой находились чеченские добровольцы, участники АТО Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Во время нападения женщина получила смертельные ранения. В этом убийстве многие официальные лица сразу же стали винить россиян. Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что базовыми являются две версии: организаторами стали либо российские спецслужбы, либо люди главы Чечни Рамзана Кадырова, у которого давние счёты с Осмаевым. Примерно с такими же заявлениями выступили секретарь СНБО Александр Турчинов и член коллегии Министерства внутренних дел Украины нардеп Антон Геращенко.

Шкиряк также не сомневался, что россияне были заказчиками ещё двух преступлений, совершённых в Киеве. 8 сентября 2017 года возле Бессарабского рынка взорвали автомобиль, погиб гражданин Грузии чеченского происхождения Тимур Махаури. 25 октября в момент, когда народный депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала выходили из офиса телеканала "Эспресо", взорвался припаркованный у входа мотороллер. Оба получили ранения, погибли два человека: охранник Мосийчука и случайный прохожий. В МВД не исключали, что в покушении на нардепа есть российский след, ведь пострадавшего считают личным врагом Кадырова.

О том, что за терактами в украинском тылу стоят россияне, также заявляли после убийства 31 марта 2017 года в Мариуполе контрразведчика СБУ Александра Хараберюша. Следствие считает, что радиоуправляемую мину в его машину заложила женщина, которая имела связи с боевиками "ДНР". Кроме того, российский след увидели в убийстве полковника Главного управления разведки Максима Шаповала, произошедшем в Киеве 27 июня 2017-го. Его автомобиль также взорвали.