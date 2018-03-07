Пора подумать об ужесточении санкций за Крым, – Волкер

Надо строже относиться к поездкам политиков на незаконно аннексированную территорию, к торговле и бизнес-контактам с полуостровом

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что пришло время подумать об ужесточении санкций за Крым. Об этом он заявил во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund 7 марта, передает Укринформ.

"Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки (политиков, – ред.), торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", – заявил Волкер.

Он отметил, что проблемы с Крымом идентичны ситуации с оккупированным Донбассом. Единственной разницей Курт назвал то, что в отличие от Донбасса на линии разграничения нет регулярных боевых действий с украинскими войсками.

Во время визита в Варшаву Волкер встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем и председателем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским. На этих встречах обсуждались вопросы региональной безопасности и пути урегулирования конфликта на Донбассе.