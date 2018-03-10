В ночь на 10 марта в Киеве и Ровно пятеро полицейских получили травмы во время преследования нарушителей. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

"Сегодня ночью одновременно в г. Киев и г. Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При схожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто", - написал он.

В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

"Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, которая становится печальной статистикой", - отметил Князев.

Позже замначальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в эфире 112 Украина сообщил, что ДТП с участием автомобиля полиции охраны произошло в Киеве на перекрестке улиц Жмаченко и Корнатовского.

По его словам, трое правоохранителей получили тяжелые травмы. У одного из них - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai, который врезался в служебный автомобиль полиции охраны, был пьяным.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev