Украинский паспорт за год стал значительно "привлекательней", - исследование

В рейтинге Nomad Capitalist наш паспорт занял 91-е место

Украинский паспорт по уровню своей "привлекательности" занял 91-е место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства 199 стран и территорий мира. Об этом пишет Радио свобода.

За год Украина поднялась в рейтинге на 21 позицию и разделила 91-е место с Албанией.

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В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов: возможность осуществлять безвизовые поездки в другие страны, система налогообложения, общее восприятие государства и граждан в мире, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы.

Согласно рейтингу, граждане Украины могут без виз или с упрощенным порядком их выдачи попасть в 114 стран.

В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция. Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

Россия оказалась на 87-м месте, Беларусь - на 127-м, Молдова - на 90-м, Грузия – на 96-м, США - на 35-м месте.