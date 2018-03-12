Одесская “Юморина” проходит вот уже на протяжении многих лет. Для многих украинцев поездка на “Юморину” 1 апреля уже стала доброй традицией. И этот год не будет исключением

В 2017-ом году “праздничное мероприятие собрало около 130 тысяч жителей и гостей Одессы. В этом году ожидается еще большее количество гостей на празднике юмора и еще больше развлечений.

В прошлом году “Юморина” состоялась впервые после 3-х летнего перерыва, связанного с событиями на востоке Украины. Многие гости фестиваля отметили, что праздник юмора заиграл новыми яркими красками. Формат и “стиль” прошлогодней “Юморины” показали, что совершенствование любимого мероприятия продолжается.

Теперь обновленная “Юморина” превратилась в семейный праздник, в рамках которого предлагается множество детских и семейных развлечений. Он начнется еще накануне Дня смеха - 31 марта. На Греческой площади состоится ярмарка фудкультуры и хенд-мейда. В городе будут установлены точки с бесплатным аква-гримом для детей.

Традиционно состоится главный юмористический парад-карнавал года, а также фестиваль клоунов и мимов “Комедиада”. Карнавал начнется на улице Преображенской/Дерибасовской и пройдет по Приморскому бульвару до Площади Екатерины. На главной сцене выступят студия “Квартал 95”, “Радио Пятница” и легендарные команды “Лига Смеха”.

На площади возле Дюка будут снимать два выпуска передачи “Караоке на Майдане ” с Игорем Кондратюком. Также, в рамках мероприятия состоится шоу знаменитого одессита Александра Гринчука - украинского дрифтера, атлера Red Bull. Победитель юмористической викторины сможет ощутить на себе все эмоции экстремальной езды и прокатиться с трехкратным чемпионом Украины. В Горсаду пройдет шоу-конкурс “Косплей ”.

Конечно же, на главной сцене не обойдется без выступлений именитых артистов. В этом году хедлайнерами будут ALEKSEEV и Верка Сердючка.

Полная программа мероприятия совсем скоро появится на странице в Фейсбуке: https://www.facebook.com/yumorinaodessa/