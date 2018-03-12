Смертельное ДТП в Харькове: фигурант дела отказался давать показания

Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался давать показания по делу.

Об этом он заявил во время заседания в Киевском районном суде, передает Newsroom.

" Хочу принести свои соболезнования. Хочется выслушать полностью свидетелей. Ссылаюсь на статью 63 Конституции Украины (она гласит, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников - ред.)", - сказал Дронов.

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Отмечается, что следующее заседание по резонансному делу состоится 21 марта в 14:00.

Напомним, ранее следствие признало, что участница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева превысила скорость и проехала на красный свет.

18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.