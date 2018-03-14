МИД готов денонсировать договор о дружбе с РФ, - депутат

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с РФ. Об этом сообщила народный депутат Светлана Залищук в Facebook со ссылкой на министра иностранных дел Павла Климкина.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией", - написала она.

При этом на вопрос, когда можно ожидать подобных действий, министр ответил, что решение остается за главой государства.

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Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. В январе 1998 года документ ратифицировала Верховная Рада, а в декабре – Госдума РФ. В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет.

В статье 2 договора Украина и Россия обязывались уважать территориальную целостность друг друга и подтверждали нерушимость существующих между ними границ.