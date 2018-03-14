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Луценко планирует немного почистить депутатские ряды

Луценко планирует немного почистить депутатские ряды
Юрий Луценко / Фото: УНИАН

ГПУ будет просить Раду снять неприкосновенность с двух парламентариев

14.03.18 101
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Генеральная прокуратура в ближайшее время собирается передать в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с двух народных депутатов. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Громадське.

"Я не могу называть фамилии, но одно (представление, - ред.) касается препятствия журналистской деятельности, которое произошло прямо в стенах парламента, а второе - незаконного обогащения", - заявил генпрокурор.

Издание предполагает, что в первом случае речь идет об инциденте, который произошел 7 февраля. Тогда депутат Александр Пономарев выхватил из рук и забрал мобильный телефон у корреспондента "Цензор.нет" Ивана Марусенко.

"Хочу подчеркнуть, что эти представления - не давление на парламент, а попытка очистить депутатские ряды", - отметил Луценко.

Напомним, регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал снять неприкосновенность с Бакулина. Депутата подозревают в хищении средств Нафтогаза и Черноморнефтегаза.

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