Реванш бывших. Почему Суд Евросоюза снял санкции с соратников Януковича

Для соратников Виктора Януковича первый месяц весны начался с хороших новостей. 5 марта Совет Европы снял санкции с двоих человек команды беглого президента — экс-министра юстиции Елены Лукаш и бывшего народного депутата от Партии регионов Сергея Клюева. В отношении остальных 13 лиц, в том числе самого Януковича, Суд ЕС санкции продлил. Но шансов, что в следующем году западные партнёры вновь оставят замороженными активы бывших украинских чиновников, остаётся всё меньше.

Что это за санкции?

Началось с того, что в марте 2014 года Евросоюз ввёл персональные экономические санкции против ряда украинских чиновников, занимавших высокие должности во времена президентства Януковича. Тогда Запад заморозил активы порядка двух десятков соратников Януковича, которых в Украине заподозрили в злоупотреблении служебным положением при распределении денег и в нарушении прав человека. В их отношении Генеральная прокуратура открыла уголовные производства.

В санкционный список попали имена экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и его брата Сергея, бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, его заместителя Виктора Ратушняка, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, его коллег из министерств энергетики и образования Эдуарда Ставицкого и Дмитрия Табачника соответственно. Под экономические санкции попал и сам Виктор Янукович с сыновьями Александром и Виктором, а также друг старшего из братьев — олигарх Сергей Курченко.

Спустя три года этот список поредел — в нём осталось 13 бывших чиновников. Помимо Елены Лукаш и Сергея Клюева ещё в прошлом году его покинул бизнесмен и экс-депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко. Последнего Совет ЕС исключил из списка сразу после того, как весной 2017 года украинский Верховный суд закрыл против него все уголовные производства.

Плохо работаем

О том, что Евросоюз собрался разморозить активы ещё двух соратников Януковича, стало известно за две недели до официального заявления европейцев. "Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и бизнесмен Сергей Клюев могут быть исключены из списка санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств", — первым написал Рикард Йозвяк, брюссельский корреспондент радио "Свобода" на своей странице в Twitter. 5 марта его слова нашли официальное подтверждение в документах Совета ЕС.

В том, что бывшие украинские политики выходят из-под санкций ЕС, отчасти виновата Генеральная прокуратура Украины

Более того, Суд ЕС признал незаконными и прошлогодние санкции, действовавшие с марта 2017-го по март 2018 года против Сергея Клюева. Этим решением европейский суд де-юре впервые отменил действующие персональные санкции против экс-чиновников времён президентства Януковича.

В том, что бывшие украинские политики выходят из-под санкций ЕС, отчасти виновата Генеральная прокуратура, которая третий год кряду не показывает заметного прогресса в расследовании уголовных преступлений команды беглого президента. С каждым годом у европейских партнёров появляется всё больше поводов для сомнений в обоснованности продления санкций. Так произошло и в случае с Сергеем Клюевым. Оказывается, дело, расследуемое ГПУ, в котором Клюев фигурирует как подозреваемый, приостановили ещё в марте 2016 года. Но, направляя документы в Совет ЕС, украинские правоохранители об этом факте умолчали. Это осталось бы незамеченным, если бы весной прошлого года во время очередного пересмотра продления санкций Клюев сам не упомянул о приостановлении в отношении него производства. Но ещё более весомым аргументом для Суда ЕС, находящегося в Люксембурге, стало то, что обвинения в отмывании средств в Австрии, выдвинутые против братьев Клюевых украинскими правоохранителями, прокуратура Вены обоснованными не посчитала.

Более того, оказалось, что Совет ЕС продлил санкции в отношении Сергея Клюева автоматически, без консультаций с украинской стороной. В суде это вызвало много вопросов, а поскольку вразумительных ответов не последовало, судьи решили, что санкции против Сергея Клюева незаконны.

Если бы украинские правоохранители работали проворнее, в этом году санкции против Клюева можно было бы возобновить, но отечественные силовики пока не доказали Совету ЕС, что в расследовании дел Клюевых есть хоть какой-то прогресс. Это подтверждает и Сергей Горбатюк, начальник управления спецрасследований ГПУ: "Представители Евросоюза хотят видеть движение в производстве, от чего они должны отталкиваться, чтобы продлить санкции. А поскольку движения не произошло, то и санкции не были продлены".

Вместе с тем, добавляет Горбатюк, санкции с Клюева и Лукаш сняли ещё потому, что они имеют экономический характер, а у этих экс-чиновников никаких средств в ЕС нет. То есть смысла замораживать несуществующие активы нет.

Янукович и королевские адвокаты

Что же касается бывшего президента Виктора Януковича, то в последнем решении Совет ЕС продлил против него санкции ещё на год — до 2019-го. Несогласный с введением против себя персональных санкций экс-президент ещё в августе 2014 года обратился в Суд ЕС. Тогда беглый президент настаивал, что замораживание его активов в странах Евросоюза нарушает его право собственности, которое гарантировано Хартией основных прав ЕС. Кроме того, Виктор Янукович хотел обжаловать отстранение его от должности. О том, что в своих намерениях выиграть это дело бывший президент как никогда серьёзен, свидетельствует тот факт, что представлять его интересы в суде взялась команда из шести высококлассных адвокатов, трое из которых представляют одну из самых мощных в Великобритании юридических фирм Joseph Hage Aaronson LLP. В суде защита Януковича представила семь аргументов в пользу отмены персональных санкций против их клиента.

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ. Сергей Клюев стал первым из санкционного списка, с кого Суд ЕС снял действующие санкции

Решение по этому делу Виктор Янукович получил в сентябре 2016 года, выиграв его частично. Речь идёт об одном из трёх решений, которое суд в Люксембурге принял в пользу Януковича. Он признал незаконными часть санкций, действовавших в период с марта 2014-го по март 2015 года. По мнению суда, у Совета ЕС не было достаточно доказательств, чтобы принимать решение о включении Януковича в санкционный список во время первой волны санкций. Аналогичные решения о незаконности замораживания активов Александра Януковича, Николая Азарова и Сергея Клюева Суд ЕС выносил и по санкциям 2014–2015 годов. На тот момент такое развитие событий было ожидаемым, поскольку первые санкции Евросоюз принимал на основании лишь письма от украинской Генпрокуратуры без каких-либо аргументированных доказательств.

Впоследствии украинские правоохранители исправили ситуацию и к 2016 году направили европейским коллегам ряд документов со ссылками на три уголовных дела о хищении Януковичем госимущества. Суду ЕС этого оказалось достаточно, чтобы признать, что основания для продления персональных санкций в отношении беглого президента в 2015–2016 годах есть.

Велено компенсировать!

Впрочем, ставить точку в этом деле Виктор Янукович не собирается. После получения неутешительных для себя решений от европейских служителей Фемиды бывший президент с командой адвокатов намерен через Суд ЕС получить компенсацию от Украины. Формально повод для этого есть.

В сентябре 2014 года украинская сторона хотела присоединиться как третья сторона к делу "Янукович против Совета ЕС". Но уже в декабре Украина изменила своё решение и полностью вышла из этого процесса. Из-за такой непоследовательности суд обязал нашу страну выплатить компенсацию Януковичу за его юридические издержки. Сумму, которую Украина должна заплатить бывшему президенту, в Люксембурге не указали.

Если бы украинские правоохранители работали проворнее, в этом году санкции против Клюева можно было бы возобновить

"Могу подтвердить, что 15 марта 2015 года были поданы три иска от экс-президента Януковича и двух его сыновей, которые просили суд определить сумму, которую должна заплатить Украина. В решении суда лишь принципиально указывалось, кто кому должен заплатить, но не были определены точные суммы. Предполагалось, что сторона, входившая в процесс (Украина. — Фокус), и заявители согласуют сумму, которую первая должна была заплатить вторым. В случае если согласовать сумму не удастся, вопрос может быть вынесен на рассмотрение Суда ЕС", — заявил тогда Балаш Легоцкий, представитель Суда ЕС в Люксембурге.

Сами Януковичи требуют выплатить каждому по 57 тыс. фунтов стерлингов (около $80 тыс.). В Минюсте утверждают, что ни Януковичу, ни его сыновьям платить не обязаны. Спустя год, в июне 2016-го, украинское правительство даже подало апелляцию, но суд эту жалобу отклонил, обязав Украину помимо предыдущей компенсации покрыть расходы Януковича ещё и по апелляции.

Из-за отсутствия результатов затянувшегося расследования уголовных дел против Виктора Януковича украинская сторона рискует потерпеть очередную неудачу в европейских судах. Сейчас лондонские адвокаты беглого президента всё в том же суде в Люксембурге оспаривают решение о замораживании активов Януковича до марта 2017 года. Если защитники экс-президента приведут достаточно аргументов в пользу того, что украинские правоохранители затягивают расследование по Януковичу, чтобы продлить санкции, то Суд ЕС может принять решение против Украины.