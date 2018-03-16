Россия фактически ведет третью мировую войну, - Климкин

РФ поставила себя в один ряд с КНДР, Сирией и Ираком Хусейна

Россия в отношении западных стран и НАТО ведет мировую войну "гибридными методами".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ВВС-Украина.

"На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери (попытка отравления бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля - ред.), всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами. И вопрос не только в том, что Россия поставила себя рядом с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна. Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", - заявил глава украинского МИД.

По мнению Климкина, Россия сознательно работает против Запада и стран-участниц НАТО.

"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира", - считает он.

Также министр иностранных дел прокомментировал предстоящие выборы президента РФ, которые пройдут и в оккупированном Крыму.

"Мы уже обращаемся к миру. Я буду говорить в понедельник с министрами иностранных дел ЕС. Во-первых (Украина будет призывать ЕС - ред.), осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма. Второе - мы должны пойти дальше заявлений", - сказал Климкин.

Глава МИД также рассказал о плане действий по реакции Украины на президентские выборы на аннексированном полуострове.

"Поэтому, во-первых, будет разговор с министрами о возможности санкций в отношении тех, кто принимал участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Причем, это могут быть как европейские санкции, так и национальные. Если это оставить просто так на уровне заявлений, то в России могут сказать "ну осудили, и что дальше?". Конечно, не так просто и не так однозначно выявить всех, кто к этому имел отношение. Но будем стараться это делать", - заявил Павел Климкин.

Напомним, с конца февраля 2014 года Российская Федерация вопреки международному праву оккупировала Крымский полуостров. "Официальное присоединение" произошло 18 марта 2014 года.

На сегодняшний день Крым международным сообществом признается, как "территория Украина, временно оккупирована Россией".

После этих событий администрацией президента США Барака Обамы в 2014 году были введены санкции в отношении России из-за ее агрессии против Украины.

Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись. С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.