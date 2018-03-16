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Выборы президента в России

Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах России, - Аваков

Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах России, - Аваков
Фото: dumskaya.net

Отдать свои голоса смогут только дипломаты

16.03.18 255
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Граждане России не будут иметь возможность проголосовать на территории Украины на президентских выборах в РФ, которые пройдут 18 марта.

В дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом, написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", - написал Аваков.

Также он заявил, что на время проведения выборов в России все дипучреждения РФ в Украине будут находится под особой охраной.

"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий - в соответствии с Венской конвенцией", - отметил он.

Аваков написал, что ранее вызвал временно поверенного в делах Российской Федерации в Украине и довел до него официальную позицию украинской стороны относительно выборов 18 марта.

В МВД также заявили, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо.

Напомним, в этом году выборы российского президента пройдут 18 марта -  в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.

Комитет избирателей Украины обратился в прокуратуру АР Крым с просьбой возбудить уголовные дела в отношении 10 тыс. членов избирательных комиссий, организующих выборы президента РФ на территории аннексированного полуострова. 

По данным КИУ, в АРК незаконно сформировано 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, а в городе Севастополь - 4 территориальные избирательные комиссии и 181 участковая избирательная комиссия.

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