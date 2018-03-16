Москва отреагировала на решение Киева не пускать россиян на выборы

В ЦИК РФ считают нарушением международных обязательств решение МВД Украины не допускать российских граждан в российские консульства в день голосования на выборах президента РФ.

Об этом заявила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, сообщает РИА Новости.

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"Это вопиющее нарушение международных обязательств, международного права и, собственно, нарушение прав наших граждан", - заявила Гришина.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что находящиеся в Украине граждане России не будут допускаться в диппредставительства РФ для голосования на выборах президента РФ 18 марта.

Аваков сослался на ноту МИД от 21 февраля 2018 года, в которой Украина потребовала от России не проводить президентские выборы во временно оккупированном Крыму и отметила, что только при условии выполнения Москвой этого требования голосование в диппредставительствах РФ на территории Украины будет возможно.