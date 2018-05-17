Почвенная недостаточность. Как логика агробизнеса убивает украинские чернозёмы

Путешествуя на машине из Киева на юг страны, можно любоваться полями подсолнечника и кукурузы, высаженными в одних и тех же местах. Зрелище красивое, но для почвы губительное. Посадка на поле из года в год одной-двух повторяющихся культур вытягивает из земли питательные вещества. Как результат, уровень содержания гумуса (органического компонента, который необходим для роста растений) в украинских почвах почти в два раза ниже нормы.

В классических примерах организации растениеводства рекомендуют формировать севооборот из 5 культур, а также раз в 3–5 лет оставлять поле под парами — ничего там не высаживать. Такие правила сева помогают сохранить экосистему. Но при среднем сроке аренды поля в 7 лет подобную роскошь аграрии позволить не могут. В ход идёт агрохимия.

"Инвестиции в плодородие земель осуществляются, чтобы не потерять то, что вложили, и успеть извлечь то, что можно, за время аренды", — поясняет логику агробизнеса Андрей Кошиль, президент Ассоциации "Земельный союз Украины". Он проводит аналогию с ремонтом в арендованной квартире — за свой счёт арендатор вряд ли станет его делать. Земля в найме, фигурально выражаясь, становится ничейной. "Собственники земель не следят за тем, что происходит. Как правило, это люди старшего возраста, получающие плату за пай раз в год", — поясняет Кошиль. Основная причина такого поведения сельхозпроизводителей и землевладельцев — мораторий на распоряжение сельхозземлями, который действует с 2001 года. "У нас около 6,9 млн собственников паёв. Но они могут лишь сдавать паи в аренду сельхозпроизводителям. Горизонт планирования у агробизнеса составляет 2–3 года, по­этому вопрос сохранения качества грунтов не стоит не первом месте", — добавляет Олег Нивьевский, консультант Всемирного банка по земельным вопросам.

По данным Минагрополитики, в 2015 году содержание гумуса в украинских грунтах составляло менее 3,2%. Высокопродуктивными принято считать пахотные земли, где в плодородном слое не менее 5% гумуса. Восстановление гумуса в почве — процесс небыстрый. Чтобы увеличить его содержание на десятую долю процента, требуется около трёх лет.

В 2015 году содержание гумуса в украинских грунтах составляло менее 3,2%

До 2014 года государство пыталось контролировать состояние земель бюрократическими методами: каждый землепользователь был обязан утвердить у чиновников специальный документ — порядок севооборота. Однако, по словам Кошиля, это требование привело лишь к коррупции среди мелких чиновников. Сейчас власти намерены возродить бюрократическую процедуру — ввести агрохимпаспортизацию земли. "Мой прогноз — всё это закончится дополнительной коррупционной составляющей", — отмечает эксперт.

Проверяй и властвуй

Сегодня всё чаще арендатор смотрит на состояние почвы, которую берёт в управление. "Мы проводили своего рода due diligence для инвестора. На основании анализа принималось решение, какие паи арендовать", — рассказывает Вадим Остапенко, один из основателей проекта "Знайдено".

По его словам, наиболее сильно почвы истощены в южных регионах. Там инвесторам приходится задумываться о точном земледелии, рассматривать поле не как единую экосистему, а как отдельные участки. "Экономия на внесениях на одном участке поможет вытянуть другие. Так выгоднее", — говорит Остапенко.

Второй способ — передача земель в управление объединённым территориальным громадам. Хотя гарантии, что местные власти станут пристально следить за состоянием земель, тоже нет. "Вопросы по борьбе с деградацией земель и опустыниванием обозначены в стратегиях развития до 2020 года только в паре регионов", — говорит Антон Третяк, директор Института экономики и экологии природопользования.

Но шанс, что децентрализация всё же улучшит систему управления землями, есть, поскольку от состояния земли будут зависеть поступления в бюджет за её пользование. "У нас лишь начался процесс передачи земель, и то криво. Землю передают в коммунальную собственность по распоряжению Кабмина, которое несовершенно. Передают землю, уже отданную в аренду", — отмечает Андрей Кошиль. Это значит, что до истечения срока аренды почва будет эксплуатироваться без изменения условий пользования.

Системная философия

Украинские аграрии традиционно стремились к наращиванию урожая и экспорта сырьевых позиций. Сейчас ситуация меняется. В мире формируется сегмент потребителей, которым нужны качественные продукты питания. Это постепенно меняет подход к ведению агробизнеса. Речь идёт о производстве органической продукции, выращенной практически без использования химикатов и химических удобрений. Их заменяют механическая обработка посевов от сорняков, органические удобрения и правильный севооборот.

Около 6 млн га земель страдают от ветровой эрозии, до 20 млн га — от пылевых бурь, почти 10 млн га пахотных земель подвержены влиянию водной эрозии

Пока в Украине под органическое земледелие отведён лишь 1% пахотных земель. В ЕС этот показатель достигает 10%. По мнению замминистра агрополитики по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, в ближайшие несколько лет доля таких земель в Украине увеличится до 2% и составит около 500 тыс. га.

Переход на выращивание урожаев без химии может стать спасением для украинских почв. "Поддержание питательности почвы — ключевой вызов для органического земледелия", — отмечает Глеб Лукьяненко, CEO органической компании "Агроэкология". Чтобы сохранять нужный баланс полезных веществ, в "Агроэкологии" практикуют правильный севооборот и высаживание растений, которые используются как зелёные удобрения. Глеб Лукьяненко говорит, что в Украине всё больше компаний хотят заниматься органическим земледелием, но далеко не все могут выдержать стандарты производства. "Органическое земледелие нужно рассматривать как системный бизнес. Без животноводства им заниматься тяжело. Выращивание скота даёт возможность использовать органические удобрения", — утверждает Лукьяненко.

Вкусно и полезно

В Украине уже научились выращивать органические зерновые, масличные, ягодные культуры. Умеют производить органические крупы, кисломолочную продукцию. Несмотря на то, что отечественное аграрное производство пребывает в начальной стадии развития (у нас около 300 тыс. га пахотных земель сертифицированы под органическое производство и ещё 100 тыс. га находятся в переходном периоде), украинская продукция востребована на мировом рынке. В первую очередь речь идёт о поставках на рынки ЕС. Хорошо покупают украинскую продукцию Германия, Швейцария. При этом основной интерес для европейцев представляют сырьевые продукты. Это создаёт определённые проблемы для внутренних переработчиков.

"Из Польши, Швейцарии, Германии у нас контрактуют много сырья. Для них это дешевле. Конкурируем с зарубежными покупателями за счёт цены. Если зерно отвечает всем параметрам "органик", нам готовы давать на 20–30% больше рыночной стоимости", — делится опытом Евгений Моцный, руководитель экспортного отдела Скворского КХП, где производством органических круп занимаются с 1993 года. По его словам, готовая продукция востребована в Европе, появляется интерес и со стороны Азии. "Продаём около 100 т овсяных хлопьев в месяц, до конца года планируем нарастить производство до 200 т. Сейчас готовы закупать Катар и Саудовская Аравия", — рассказывает менеджер.

На экспорт идёт около 85% органической продукции из Украины. Вместе с тем фермеры говорят о том, что цена не всегда соответствует их ожиданиям. К примеру, органический мёд выгоднее продавать в Украине. Кроме того, часть производителей органической продукции считают необходимым создавать рынок продукции внутри страны. Это позволит уйти от безымянной продукции к узнаваемым брендам.

Натурпродукт. В Европе готовы покупать украинскую органику. Главный вопрос — как перейти от экспорта сырья к продукции под собственным брендом

Анализ на жизнь

Содержание гумуса в почве — главная, но не единственная причина деградации украинских земель. По словам министра экологии Остапа Семерака, около 6 млн га земель страдают от ветровой эрозии, до 20 млн га — от пылевых бурь, почти 10 млн га пахотных земель подвержены влиянию водной эрозии. Из-за этого, по оценкам Семерака, украинское сельское хозяйство ежегодно недополучает около 20 млрд грн.

Масштабы проблемы столь велики, что к её решению подключились глобальные структуры. Продовольственная организация ООН (FAO) и Глобальный экологический фонд в этом году начинают проект по восстановлению деградированных земель в лесостепной и степной зонах Украины. "Бюджет проекта — $1,8 млн. Он рассчитан на три года", — поясняет Михаил Малков, координатор программ развития FАО в Украине.

К проекту FAO уже подключилось несколько крупных агрохолдингов, которые будут тестировать у себя технологии, позволяющие сохранять плодородие земель. Они станут своеобразной экспериментальной площадкой. "Учитывая, что мы применяем минимальную обработку почвы для уменьшения эрозии, в рамках реализации совместного проекта с FAO в наших агрохозяйствах Харьковщины мы готовы показать результаты ведения точного земледелия как части стратегии ресурсосберегающего сельского хозяйства", — рассказывает Джон Шморгун, президент агрохолдинга AgroGeneration, одного из партнёров проекта.

Сейчас идут жаркие споры касательно земельной реформы. Экономисты говорят: необходимо продавать. Фермеры утверждают: нужно отдавать не тому, у кого денег больше, а тому, кто будет заботиться о земле.