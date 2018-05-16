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Парламент не знает, какой из кандидатов в ЦИК лишний

Парламент не знает, какой из кандидатов в ЦИК лишний
Фото: podrobnosti.ua

Из 14 кандидатов в списке должны остаться 13

16.05.18 690
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В Верховной Раде не могут придумать алгоритм отсеивания лишнего кандидата в члены Центризбиркома.

Об этом заявил спикер Андрей Парубий, передает Лига.Новости

Проблема в том, что список кандидатов в члены ЦИК слстоит из 14 человек, а новый состав комиссии должны сформировать 13 из них. 

По словам Парубия, представители большинства фракций пожелали продлить консультации по кадровым вопросам.

"В связи с тем, что алгоритма, как определить 13 из 14, не найдено", – уточнил он.

На данный момент имена 14 кандидатов выглядят так:

Алла Басалаева (Відродження)
Наталья Бернацкая (Народный фронт)
Михаил Вербенский (БПП)
Андрей Евстигнеев (Батьківщина)
Ирина Ефремова (Народный фронт)
Ольга Желтова (БПП)
Олег Конопольский (БПП)
Светлана Кустовая (БПП)
Ольга Лотюк (БПП)
Виталий Плукар (БПП)
Евгений Радченко (Самопомощь)
Татьяна Слипачук (Воля народа)
Леонтий Шипилов (Народный фронт)
Татьяна Юзькова (Радикальная партия Ляшко)

Напомним, ранее Парубий говорил, что Рада может назначить новый состав ЦИК уже в этот четверг. 

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