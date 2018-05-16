В обновленном сквере на улице Александра Кошица, 11 (Дарницкий район Киева), появился рушник с украинским орнаментом, "вышитый" живыми цветами.
Полотно состоит из нескольких тысяч бегоний и колеусов. Такой необычный подарок горожанам ко Дню вышиванки сделали работники "Киевзеленстроя", сообщает пресс-служба организации в Facebook.
Площадь рушника - 13,5 кв м.
Фото: "Киевзеленстрой"
Ранее Фокус писал, что киевские коммунальщики украшают столицу тематическими цветочными панно к финалу Лиги чемпионов УЕФА.
Сотрудники Киевзеленстроя вдоль трасс устанавили тематические цветочные панно и конструкции объемных надписей с использованием официального хэштега #UCLfinal.