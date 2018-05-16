Волкер и Порошенко обсудили миротворческую миссию на Донбассе

Кроме того, собеседники обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в том числе, в сфере борьбы с коррупцией

Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудили механизмы развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и скорейшего освобождения заложников.



Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента Украины.

В ходе встречи стороны говорили о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплении партнерства Украины с НАТО, затронули вопрос энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет газовый проект "Северный поток-2".



Кроме того, собеседники обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в том числе, в сфере борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предложил вводить миротворцев на оккупированные территории Донбасса поэтапно с одновременной заменой администрации боевиков на украинскую.