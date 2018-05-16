В Мариуполе женщина обнаружила гадюку в собственной постели

Раньше в этом же доме из одной из квартир сбежал питон

Жительница Мариуполя, вернувшись с работы, обнаружила в своей постели змею.

Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua.

"Я вернулась домой с ночной смены, легла в кровать, а там змея! Вы не представляете мое состояние, у меня чуть инфаркт не произошел", - рассказала хозяйка квартиры Наталья.

Первым делом женщина позвонила в полицию, однако так ей посоветовали набрать "101". Спасатели, в свою очередь, заявили, что подобным не занимаются, но дали контакт змеелова. Специалист попросил оплатить такси и, приехав на место, быстро поймал змею. Рептилия оказалась вполне безобидной водяной гадюкой.

"Но мы-то об этом не знали, это было очень страшно", - рассказала женщина.

По ее мнению, змея в квартиру могла попасть только от соседей. Одна из жительниц этого дома завела удавов и крыс, о чем ранее писала местная пресса. В марте один из удавов сбежал и сильно напугал жителей дома.

"Теперь она стала собирать в парке Петровского гадюк. Для чего - не знаю, то ли в еду употребляет, то ли удавов кормит..." - отметила Наталья.

Устанавливать, откуда в квартире мариупольчанки взялась змея, и причастна ли к этому соседка, будет полиция. Участковый инспектор с привлечением специалистов займется данным делом, хоть и не вполне понятно, по какой статье открывать производство.

Напомним, в Одессе в городском фонтане на Греческой площади обнаружили огромного питона. Туристы увидели змею, которая свободно плавала в воде.

Как оказалось, одессит использовал фонтан для того, чтобы охладить змею, которая находилась на солнце. Туристам, которые фотографировали питона, хозяин объяснял, что тот не кусается.