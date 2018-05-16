Во львовских трамваях теперь можно оплатить проезд с помощью смартфона

В десяти городских трамваях уже установили специальные устройства для бесконтактной оплаты проезда

Во Львове на трех городских трамвайных маршрутах введена система безналичной оплаты проезда. Теперь жители и гости Львова могут оплатить проезд с помощью карты Mastercard любого банка мира или с помощью смартфона, используя цифровой кошелек.



Об этом сообщили в пресс-службе "Ощадбанка".



В десяти городских трамваях уже установили специальные устройства для бесконтактной оплаты проезда.

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"Для оплаты проезда пассажиру достаточно поднести (банковскую) карту или платежное устройство к валидатору и дождаться звукового и светового сигнала. После подтверждения произведенной оплаты валидатор выдаст билет", – говорится в сообщении.



Трамваи с бесконтактными терминалами будут курсировать по маршрутам: №8 (ул. Соборная - ул. Вернадского), №9 (Железнодорожный вокзал - Центр - Железнодорожный вокзал), №1 (Железнодорожный вокзал - Центр).

В Украине системы безналичной оплаты проезда работают в муниципальных автобусах Мукачево, а также на фуникулере, всех линиях скоростного трамвая Киева и в столичной подземке.

Напомним, в Киеве тестировали "умный" троллейбус с новейшим оборудованием, которое поможет сделать передвижение максимально комфортным и безопасным для пассажиров.