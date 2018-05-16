На стройке в Киеве подрались охрана и активисты: 17 пострадавших

В потасовке принимали участие более 100 человек

На строительной площадке в Киеве в результате столкновения между представителями охранной фирмы и группой активистов 17 человек травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева в Facebook.

Согласно сообщению, в среду около 14:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Елизаветы Чавдар произошел конфликт между представителями охранной фирмы и группой активистов.

По указанному адресу прибыли экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что около 100 человек начали хулиганские действия на территории строительства.

Между охранниками застройщика и активистами возникла потасовка, во время которой правонарушители бросали камни, подожгли помещение для охранников и повредили технику для выполнения строительных работ.

В результате конфликта травмы различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе работник полиции.

Следователи провели осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей конфликта, а эксперты изымают вещественные доказательства.

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Решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 296 (хулиганство), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Напомним, в апреле на Андреевском спуске в Киеве, где планируется возведение восьмиэтажного отеля, активисты захватили строительный кран. Стройку заблокировали около 20 мужчин, а трое местных забрались на башню и стрелу крана, где разместили флаг Украины и плакат с надписью "KADORR – VOR" и "Чемодан-вокзал-Одесса"