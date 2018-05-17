Экс-глава Внутренних Войск Украины Шуляк: Янукович просил Россию о введении миротворцев

Бывший командующий Внутренними Войсками Украины Станислав Шуляк заявил, что экс-президент Виктор Янукович просил Россию о введении миротворцев во время Революции достоинства.

Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно показаниям Шуляка, которые он дал в ходе видеосвязи Оболонскому райсуду Киева, речь об этом шла в обращении, отправленном российскому руководству 1 марта 2014 года.

По его словам, это обращение к России было аналогично документам от 22 февраля 2014 года, направленным странам-гарантам. Речь в них шла о выполнении соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса от 21 февраля.

"1 марта во время встречи с президентом я ознакомился с текстом этих писем, направленных в Польшу, Германию и Францию", – заявил экс-глава ВВ Украины.

По словам Шуляка, Янукович сказал, что "реакции никакой от стран-гарантов не поступало – и рассматривается вопрос возможности обращения к РФ с аналогичной просьбой, (как) в письмах, которые были отправлены странам-гарантам".

Во время дачи показаний Шуляк также заявил, что протестующие на Майдане сначала наносили увечья личному составу МВД и ВВ без оружия. А к началу–середине февраля у протестующих якобы появилось огнестрельное оружие.