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Оппоблок готов взять на поруки руководителя РИА Новости Украина Вышинского

Оппоблок готов взять на поруки руководителя РИА Новости Украина Вышинского
Кирилл Вышинский / Фото: sputnik.by

Оппозиция заявляет о нарушении свободы слова в Украине

18.05.18 396
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Оппозиционный блок заявил о намерении взять на поруки арестованного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте партии.

"Оппозиционный блок готов взять на поруки задержанного журналиста Кирилла Вышинского", - говорится в заявлении.

В четверг, 17 мая, Херсонский городской суд арестовал на два месяца без права выхода под залог  Вышинского, подозреваемого в государственной измене. "Ходатайство прокурора удовлетворить. Избрать мерой пресечения содержание под стражей без определения размера залога до 13 июля", - сказал судья Ярослав Мусулевский.

Защитники Вышинского настаивали на избрании любой другой меры пресечения кроме содержания под стражей.

Напомним, во вторник, 15 мая, сотрудники СБУ провели обыски в офисе информационного агентства РИА Новости Украина в Киеве и задержали его руководителя Кирилла Вышинского. Во время обыска у журналиста обнаружили российский паспорт.  

СБУ подозревает его в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины. Он якобы готовил материалы, оправдывающие аннексию Крыма, и в поддержку боевиков "ДНР" и "ЛНР".

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