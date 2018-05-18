Состав ЦИК должен быть утвержден до 1 июля, - Парубий

Пока в парламенте не набирается 226 голосов "за"

Вопрос об обновлении состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет решен не позднее 1 июля.

По состоянию на пятницу, 18 мая, в Верховной Раде нет необходимого количества голосов для обновления ЦИК, заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает "РБК-Украина".

"Консультации пока продолжаются. Я не могу выйти в зал с этим вопросом, пока не завершены консультации, пока нет 226 голосов. У меня нет никаких сомнений, что снять старых членов ЦИК мы сможем коротко и быстро, а затем, не выбрав новую ЦИК, поставить страну в паралич. Я уверен, что решение должно состояться на этой сессии. Не позднее 1 июля. Но я делаю все возможное, чтобы зашли в зал с этим вопросом, имея 226 голосов", - заявил Парубий.

Напомним, ранее Парубий заявил, что в Верховной Раде не могут придумать алгоритм отсеивания лишнего кандидата в члены Центризбиркома.

Проблема в том, что список кандидатов в члены ЦИК состоит из 14 человек, а новый состав комиссии должны сформировать 13 из них.

По словам Парубия, представители большинства фракций пожелали продлить консультации по кадровым вопросам.