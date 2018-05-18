Коммунальщики назвали пять причин, почему не стоит купаться в фонтанах

Чаши фонтанов скользкие, а вода в них не годится для питья

Киевводофонд призывает киевлян и гостей столицы не купаться в фонтанах. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

В Киевводофонде назвали пять причин, почему купаться и пить воду из фонтанов может быть опасно для жизни:

Оборудование фонтанов находится под высоким электрическим напряжением; Во время свето-музыкального шоу центральные струи воды поднимаются до 40 метров, начальная скорость воды в них достигает 120 км/ч, реактивные усилия - примерно 200 кг; Чаши фонтанов построены из гранита, на котором очень легко поскользнуться; Ни в коем случае нельзя пить воду из фонтанов. Вода попадает в фонтаны через системы централизованного водоснабжения и постоянно циркулирует, на нее могут влиять погодные условия, повышенная температура воздуха, поэтому во избежание цветения, используют специальный химический раствор – альгицид; Находясь в чаше фонтана, можно повредить внешнее устройство фонтана.

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"Напоминаем, что первоочередная цель фонтанов столицы - это украшение города, визитная карточка, изюминка Киева. Призываем бережно относиться и оберегать эту невероятную красоту", - говорится в сообщении", - отметили в Киевводофонде.

Напомним, 1 мая в Киеве официально открылся сезон работы фонтанов после зимнего периода. Они будут работать до 30 сентября.