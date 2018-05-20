В жутком ДТП в Николаевской области погибли 5 человек

Еще трое получили травмы и доставлены в больницу

В Николаевской области на дороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск микроавтобус NISSAN слетел в кювет и врезался в дерево.

В машине находились восемь человек, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение об аварии поступило 20 мая в 05:14. Возле с. Красное водитель микроавтобуса NISSAN Primastar не справился с управлением, вылетел с дороги и столкнулся с деревом.

Пять людей погибли на месте. Из-за того, что кузов машины был сильно деформировал, доставать пострадавших пришлось с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Еще три человека выжили, но получили травмы. Их госпитализировали в Березанськую центральную районную больницу.

Полицейские на данный момент устанавливаю причины дородно-транспортного происшествия и личности погибших и пострадавших.

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Ранее Фокус сообщал, что 19 мая в городе Каменское (Днепропетровская область) рейсовый автобус врезался в грузовик. В результате столкновения пострадали 22 человека.