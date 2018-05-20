В Луганской области перевернулся грузовик, перевозивший более 20 тонн гречки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

"После выезда на место происшествия, полицейскими предварительно установлено, что 47-летний водитель, житель Харьковской области, управляя грузовиком MAN TLA 26 с прицепом, перевозивший более 20 тонн гречки из пгт Белокуракино в г. Харьков, но, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на правую обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель не пострадал", - заявляют в пресс-службе полиции.

Водитель признался, что выпил перед поездкой пол-литра водки. Поэтому он уснул за рулем и потерял управление.

Правоохранители составили два административных протокола - по статье 124 КУпАП "Совершение ДТП" и статье 130 КУоАП "Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения".

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