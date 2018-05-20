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Ситуация на Донбассе

Видео Опубликовано видео сверхточного удар по боевикам на Донбассе

<span class="label red">Видео</span> Опубликовано видео сверхточного удар по боевикам на Донбассе
Кадр из видео

Бойцы Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли удар по террористам

20.05.18 21437
2300

Украинские вооруженные силы нанесли эффектный удар по позициям боевиков на Донбассе. 

Соответствующее видео опубликовал офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"В результате провокационных действий российско-террористических войск по мирному населению, воины ООС применили новейшие системы разведки, обнаружили противника и нанесли ему потери на одном из опасных направлений", – отметил он.

В ролике, в частности, можно увидеть как горят, а потом взрываются окопы.

Напомним, съемочная группа телеканала "Россия 24" якобы попала под обстрел на Донбассе. Корреспондент телеканала Александр Сладков в телеэфире сообщил, что один из журналистов частично потерял слух, но их жизни ничего не угрожает.

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