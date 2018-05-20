Украинские вооруженные силы нанесли эффектный удар по позициям боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"В результате провокационных действий российско-террористических войск по мирному населению, воины ООС применили новейшие системы разведки, обнаружили противника и нанесли ему потери на одном из опасных направлений", – отметил он.

В ролике, в частности, можно увидеть как горят, а потом взрываются окопы.

Напомним, съемочная группа телеканала "Россия 24" якобы попала под обстрел на Донбассе. Корреспондент телеканала Александр Сладков в телеэфире сообщил, что один из журналистов частично потерял слух, но их жизни ничего не угрожает.