В Украине француза приговорили к 6 годам тюрьмы за подготовку теракта

Коллегия судей Любомльского районного суда приговорила гражданина Франции Грегуара Муто к 6 годам лишения свободы.

Его признали виновным в подготовке террористического акта и попытке контрабанды оружия, передает Громадське.

21 мая 2016 года француза задержали на украино-польской границе. В багажнике его автомобиля нашли пять автоматов Калашникова, более пяти тысяч патронов, два РПГ, 125 килограммов тротила и 100 электродетонаторов.

Как сообщил глава СБУ Василий Грицак, задержанный планировал применить этот арсенал для подрыва мусульманской мечети, еврейской синагоги, мостов и дорог во время чемпионата Европы по футболу.

Как стало известно из материалов дела, оружие французу продал агент СБУ, бывший боец ​​батальона Азов Михаил Зубов. И во время задержания в багажнике было не настоящее оружие, а изготовленные в СБУ муляжи.

Муто отказался от дачи показаний в суде, не подтвердив и не опровергнув обвинения. Михаил Зубов, основной свидетель обвинения, покончил с собой в прошлом году. Так что суд не смог заслушать его показания. В итоге суд отказался от квалификации деяний Муто как групповых, поскольку его сообщников, если они и были, найти не удалось.

Ни прокуратура, ни защита пока не комментируют, будут ли они обжаловать приговор Любомльского суда.

Напомним, СБУ предупредила более 400 попыток терактов в Украине за последние три с половиной года. По словам президента Петра Порошенко, значительная часть боевиков, планировавших подрывную деятельность, проходили подготовку в тренировочных лагерях на территории России.