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Главная » Страна » В Борисполе из-за суррогатного алкоголя скончались 6 человек

В Борисполе из-за суррогатного алкоголя скончались 6 человек

В Борисполе из-за суррогатного алкоголя скончались 6 человек
Фото: sq.com.ua

Все распивали спиртное в одном коллективе в частном доме

22.05.18 726
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В Борисполе (Киевская область) из-за отравления суррогатным алкоголем умерли шесть человек, еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"22 мая в 06:45 в ГСЧС поступило сообщение, что в г. Борисполь предварительно в результате отравления суррогатным алкоголем погибли шесть человек и один пострадал, которые 21 мая были госпитализированы в Бориспольскую районную больницу без сознания", - говорится в сообщении.

Все 7 человек распивали алкоголь в одном коллективе в частном доме.

В настоящее время подробности этого инцидента не поступали.

Ранее Фокус писал, что полиция Днепропетровской области изъяла фальсифицированную водку на 30 млн гривен в ходе санкционированных обысков.

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