В Борисполе из-за суррогатного алкоголя скончались 6 человек

В Борисполе (Киевская область) из-за отравления суррогатным алкоголем умерли шесть человек, еще один пострадал.



Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



"22 мая в 06:45 в ГСЧС поступило сообщение, что в г. Борисполь предварительно в результате отравления суррогатным алкоголем погибли шесть человек и один пострадал, которые 21 мая были госпитализированы в Бориспольскую районную больницу без сознания", - говорится в сообщении.

Все 7 человек распивали алкоголь в одном коллективе в частном доме.



В настоящее время подробности этого инцидента не поступали.

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