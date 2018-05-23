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Видео, фото На базе отдыха в Затоке произошел взрыв

<span class="label red">Видео, фото</span> На базе отдыха в Затоке произошел взрыв
Фото: od.npu.gov.ua

В результате ранен 27-летний мужчина

23.05.18 106
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На базе отдыха в поселке Затока (Одесская область) произошел взрыв, в результате чего ранен 27-летний мужчина, сообщает пресс-служба полиции.

"Около 18.00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате которого один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица", – говорится в сообщении.



Пострадавший госпитализирован. Причины и обстоятельства взрыва выясняются.

Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси при подготовке к поджогу.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Напомним, в Киеве в Подольском районе в ночь на 5 мая прогремел взрыв, в результате чего погиб мужчина.

По предварительным данным, на улице взорвалась граната.

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