На базе отдыха в поселке Затока (Одесская область) произошел взрыв, в результате чего ранен 27-летний мужчина, сообщает пресс-служба полиции.
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"Около 18.00 в полицию поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Затока произошел взрыв, в результате которого один из отдыхающих получил термические ожоги рук, ног и лица", – говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован. Причины и обстоятельства взрыва выясняются.
Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси при подготовке к поджогу.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.
Напомним, в Киеве в Подольском районе в ночь на 5 мая прогремел взрыв, в результате чего погиб мужчина.
По предварительным данным, на улице взорвалась граната.