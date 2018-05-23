В Кабмине обещают до 1 июня определиться с ценами на газ для украинцев

Кабинет министров Украины до 1 июня примет решение о цене на газ для населения.
Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНИАН.
"До 1 июня примем решение", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
При этом Насалик подчеркнул, что Минэнергоугля подготовило проект постановления, которое продлевает спецобязательства Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже газа населению на два месяца.
При этом министр отметил, что окончательное решение будет зависеть от многих факторов.
Отметим, ранее в Международном валютном фонде заявили, что цены на газ в Украине должны стать рыночными, а наиболее уязвимые домохозяйства должны быть защищены субсидиями.