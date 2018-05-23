Порошенко: Высокомобильные десантные войска станут Десантно-штурмовыми

Название новое, суть та же

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании высокомобильных десантных войск ВСУ в Десантно-штурмовые войска. Как передает УНИАН, закон был подписан главой государства во время проходящих в Николаеве торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты.

"В ноябре прошлого года на Михайловской площади в Киеве мы провели торжественное мероприятие. Изменили название, символику, и униформу ваших боевых побратимов - десантников. Пользуясь случаем, я подписываю принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам обороны относительно десантно-штурмовых войск". Поздравляем наших боевых побратимов! Этот законодательный акт регулирует название этого славного рода войск - Десантно-штурмовые войска", - заявил глава государства.

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Сегодня Порошенко также издал указ, что отныне День морской пехоты Украины будет ежегодно отмечаться ежегодно 23 мая.