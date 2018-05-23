В Украине в 2017 году за взятки осудили 1,7 тысяч коррупционеров, - Луценко

В Украине в 2017 году к уголовной ответственности были привлечены 1 700 коррупционеров, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Во время дебатов в Генеральной ассамблее ООН по случаю 15-й годовщины принятия Конвенции ООН по борьбе с коррупцией Луценко говорил о наказании государственной мафии бывшего президента Украины Виктора Януковича за конфискацию активов, создании новых антикоррупционных механизмов, что позволило прекратить 10 тыс. взяток и осудить почти 2 тысячи коррупционеров за 2017 год, наличии уникального механизма электронных деклараций и бенефициаров собственности, написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, 22 мая правоохранители провели обыски и задержания в связи с делом о коррупции в украинском футболе.

Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, и президенты команд.