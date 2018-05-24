Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 24 мая, посетила КПВВ Майорское на Донбассе.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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Отмечается, что президент Эстонии ознакомилась с работой КПВВ, пообщалась с людьми, пересекающими пропускной пункт, и его персоналом.

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

"Рассказал госпоже президенту, что в настоящее время ведем работу по обустройству КПВВ Майорское - за несколько сотен метров уже расчищается площадка для его переноски. На новом пункте пропуска будут улучшены условия как для работы, так и пересечения условной линии разграничения", - написал Жебривский.

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Ранее Фокус писал, что Керсти Кальюлайд прибыла на Донбасс, где ее встретил командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев.