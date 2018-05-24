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Главная » Страна » В Киеве сошел с рельс скоростной трамвай

В Киеве сошел с рельс скоростной трамвай

В Киеве сошел с рельс скоростной трамвай
Фото: соцсети

Движение по линии скоростного трамвая заблокировано полностью по маршрутам №1 и №3

24.05.18 215
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Вечером 24 мая на столичном жилмассиве Южная Борщаговка сошел с рельс трамвай.

Об этом сообщили очевидцы, передает "Сегодня".

Трамвай сошел с рельс рядом с остановкой "Улица Григоровича-Барского" в направлении Михайловской Борщаговки. Около десяти составов растянулись почти на километр в линию до остановки "Улица Зодчих".

Движение по линии скоростного трамвая заблокировано полностью по маршрутам №1 и №3.

О пострадавших вследствие ЧП информации нет.

Отмечается, что киевляне вынуждены были идти несколько остановок пешком, чтобы пересесть на маршрутки и немногочисленные автобусы.

Напомним, в январе в центре Одессы загорелся трамвай, в котором в это время находились пассажиры. В районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой. После возгорания пассажиры запаниковали и попытались выбить двери. При этом одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу.

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