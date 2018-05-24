В Киеве сошел с рельс скоростной трамвай

Вечером 24 мая на столичном жилмассиве Южная Борщаговка сошел с рельс трамвай.
Об этом сообщили очевидцы, передает "Сегодня".
Трамвай сошел с рельс рядом с остановкой "Улица Григоровича-Барского" в направлении Михайловской Борщаговки. Около десяти составов растянулись почти на километр в линию до остановки "Улица Зодчих".
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Движение по линии скоростного трамвая заблокировано полностью по маршрутам №1 и №3.
О пострадавших вследствие ЧП информации нет.
Отмечается, что киевляне вынуждены были идти несколько остановок пешком, чтобы пересесть на маршрутки и немногочисленные автобусы.
Напомним, в январе в центре Одессы загорелся трамвай, в котором в это время находились пассажиры. В районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой. После возгорания пассажиры запаниковали и попытались выбить двери. При этом одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу.