Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда

Создание в Украине антикоррупционного суда (АС) опять откладывается. В пятницу, 25 мая, депутаты не успевают рассмотреть все из 1927 поданных ко второму чтению поправок, потому решающее голосование переносится на следующую пленарную неделю, которая начнется 5 июня. Но на самом деле задержка происходит из-за того, что власть и западные партнеры Украины все еще не могут договориться о том, как будет формироваться кадровый состав нового органа.

Зачем создается антикоррупционный суд

Появление нового судебного органа — давнее требование Запада. В первую очередь — Евросоюза и МВФ. И давнее обещание президента. По задумке, с его созданием окончательно сформируется вся вертикаль рассмотрения уголовных дел, связанных с коррупцией: Национальное антикоррупционное бюро — Специализированная антикоррупционная прокуратура — Антикоррупционный суд. Первый орган расследует, второй поддерживает обвинение в суде, третий выносит приговор. Руководители НАБУ и САП ранее неоднократно заявляли, что именно из отсутствия независимого суда уголовные дела против коррупционеров буксуют и разваливаются.

Как идет процесс создания антикоррупционного суда

Эта тема стала одной из главных в политической повестке дня с прошлой осени. Создание АС было одним из трех требований акции "Большая политическая реформа", начавшейся 17 октября 2017-го под Верховной Радой. Перед самым Новым годом президент Петр Порошенко внес в парламент соответствующий законопроект. Но тот сразу же вызвал острую критику со стороны отечественных антикоррупционных активистов и МВФ за несоответствие требованиям Венецианской комиссии. Во-первых, были выставлены чрезмерно высокие требования к потенциальным судьям нового органа, в частности, обязательный опыт работы в международных организациях или судах. Во-вторых, предусматривалась слишком широкая подследственность АС, новый орган был бы с самого начала завален малозначащими делами и не смог бы оперативно рассматривать по-настоящему серьезные преступления. В-третьих, — самое важное, — Общественный совет международных экспертов должен был иметь право блокировать назначение судей в АС при наличии к ним серьезных претензий.

К компромиссу по главному вопросу — о влиянии международных экспертов на назначение судей — стороны не пришли

В итоге 1 марта законопроект приняли в первом чтении. После этого коалиция пообещала учесть все замечания при подготовке ко второму этапу рассмотрения документа. Вялые консультации длились неделями, депутаты зарегистрировали почти 2 тыс. поправок, которые не спешил рассматривать профильный комитет парламента. Наконец, откладывать уже стало некуда. Создание антикоррупционного суда — одно из требований МВФ для предоставления Украине дальнейших кредитов, без которых государству будет сложно поддерживать финансовую стабильность во второй половине этого года.

В начале этой недели в Киев для консультаций прилетели представители Венецианской комиссии. С МВФ спикер ВР Андрей Парубий консультировался по Скайпу. По его словам, сошлись на 13 из 14 пунктов разногласий. В частности, снизили требования к кандидатам на пост судьи, определили, что АС начнет работу после того, как назначат 35 судей, рассматривать АС будет в основном дела, которые расследует НАБУ (а также другие органы, но только по "коррупционным" статьям). С обеда среды парламент взялся за рассмотрение поправок, но к компромиссу по главному вопросу — о влиянии международных экспертов на назначение судей — стороны не пришли.

В чем проблема с международными экспертами

Сейчас в законопроекте прописан следующий порядок назначения судей. Всех подавшихся на конкурс кандидатов проверяет специальный Общественный совет международных экспертов, состоящий из семи человек. Если международники дают добро, то такого кандидата в антикоррупционный суд может назначать Высшая квалификационная комиссия судей. Если же эксперты бракуют кандидата, то ВККС все равно может его назначать, но большинством в 11 из 16 своих членов. Именно эта норма и вызывает наибольшие разногласия.

МВФ и Запад в целом выступают за то, чтобы у общественного совета при ВККС было право безоговорочного вето на любого кандидата. Это требуется для того, чтобы украинская власть через подконтрольную ей ВККС не смогла протащить в суд нужных ей кандидатов, тем самым нивелировав самую идею независимого органа.

Противники этой нормы чаще всего апеллируют к тому, что наделение экспертов правом вето — это ограничение суверенитета Украины и прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны, которая должна самостоятельно определять, кто будет судьей, а кто нет. В кулуарах, однако, звучит другая причина: дескать, украинский политикум боится создания независимой от него структуры, решения которой могут разрушить привычные и выгодные бизнесово-политико-коррупционные схемы.

Украинский политикум боится создания независимой структуры, которая может разрушить привычные бизнесово-политико-коррупционные схемы

Публично предложено несколько компромиссных вариантов. Например, совместное заседание ВККС (16 человек) и международников (7 человек), на котором квалифицированным большинством из 23 участников вето на определенного кандидата можно будет преодолеть. Или же Общественный совет международных экспертов должен просто подтвердить свое решение забраковать определенного кандидата — но не простым большинство (4 члена из 7), а квалифицированным, например, в пять или шесть голосов. Торги вокруг этих деталей ведутся неспроста. Пока в законопроекте есть норма о том, что в общественный совет могут выдвигаться представители "международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере борьбы с коррупцией". Но эта крайне размытая формулировка позволяет власти провести туда дружественных ей кандидатов. В результате всего один голос может оказаться решающим для будущего всего антикоррупционного суда.

Впереди еще одна неделя для окончательных консультаций. Власти предстоит взвесить два риска: либо получить неподконтрольный себе судебный орган, либо остаться без денег с угрозой резкого падения курса гривны за несколько месяцев до президентских выборов.