РФ несет ответственность за нарушения прав человека в Украине и Грузии, - НАТО

Ответственность за нарушения прав человека в Украине и Грузии возлагается на Россию, говорится в докладе Парламентской ассамблеи НАТО.



Об этом на своей странице в Facebook написала Председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.



"В докладе, представленном главным докладчиком Уллой Шмидт, отмечаются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Докладчики поддержали тезисы относительно ответственности России за нарушение прав человека не только на востоке Украины но и в Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

По мнению Шмидт, быстрое решение конфликта на Донбассе является нереальным. Однако она признает, что "руководство Украины стремится говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами". А главной задачей, по ее словам, сейчас является прекращение огня, которое игнорируется со стороны пророссийских "республик".



Фриз отметила, что докладчик распределяет ситуацию на Донбассе и в Крыму.



В докладе говорится, что страны должны усиливать давление на РФ. Улла Шмидт отметила в выступлении, что Путин продолжил "несокрушимый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше, чем Сталин в свое время. Он заинтересован в сохранении исчерпывающей своей власти".



"Во время выступления от делегации акцентировала внимание на продолжении нарушений международного права Россией, в частности в акватории Азовского и Черного моря", - отмечает Фриз.

Ранее Фокус писал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса, несмотря на инициативу венгерского правительства, не намерены пересматривать подходы к сотрудничеству с Украиной.