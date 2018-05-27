Волкер констатировал переход конфликта на Донбассе в активную фазу

За неделю было семь тысяч нарушений перемирия

Ситуация на Донбассе перешла в активную фазу - "горячую войну".



Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, сообщает "Крым.Реалии".

Американский дипломат заявил, что ответственность за это лежит на России, равно как и ключи к завершению конфликта.

Волкер обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе сходит с первых полос мировой прессы.

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ - семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", - сказал он.



Напомним, 14 мая Курт Волкер побывал на Донбассе.

По его мнению, Украина не сможет вернуть оккупированную Россией территорию, поскольку "Россия чересчур сильная".