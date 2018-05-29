Дошло до суда одно из дел о разгоне Майдана

Дело в отношении одного из бывших руководителей Департамента общественной безопасности МВД передано в суд.

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

"В Печерский районный суд города Киева направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении одного из бывших руководителей Департамента общественной безопасности МВД Украины, который сейчас проходит службу на руководящей должности в Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Его обвиняют в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов должностным лицом, организации причинения тяжких телесных повреждений, неоднократном предоставлении в течение протестных акций неофициальных выплат сотрудникам спецподразделений "Беркут" и совершении ряда других деяний.

Прокуратура ходатайствовала об отстранении подозреваемого от должности и аресте, но суд отказал в обоих случаях. Полицейский продолжает нести службу, а мера пресечения избрана в виде личного обязательства.

Напомним, Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в попытке разгона Евромайдана в декабре 2013 года экс-сотрудника МВД, которого в начале мая после длительного пребывания в розыске задержали правоохранители.