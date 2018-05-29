В общежитии колледжа под Киевом распылили газ: четверо подростков в больнице

В Белой Церкви Киевской области в общежитии колледжа подростки распылили газ из баллончика. Четверых несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет пришлось госпитализировать.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Эвакуация жильцов здания не проводилась. Работники газовой службы сразу заверили, что это не утечка природного газа, риска для обитателей общежития не было.

По данным правоохранителей, студенты в общежитии устроили ссору. В разгар перепалки один из них использовал газовый баллончик.

Четверых человек, которые надышались перечным газом, доставили в больницу, им оказали первую неотложную помощь. Здоровью пострадавших больше ничего не грозит. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в начале мая во время линейки в школе №8 в Черкассах резко ухудшилось самочувствие у некоторых школьников. 15 детей потеряли сознание. Всего в больницы было доставлено 50 детей.

21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного газа с резким запахом в школе эвакуировали 400 учеников, 36 детей направили в больницу для уточнения состояния. Двое школьников попали в реанимацию. 22 мая в Харькове после распыления газа в школе госпитализировали 15 учеников.