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Роман Бессмертный собрался в президенты

Роман Бессмертный собрался в президенты
Фото: novynarnia.com

Политик стал первым, кто заявил об этом публично

29.05.18 1776
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Роман Бессмертный объявил о намерении баллотироваться в президенты. Об этом он заявил во время презентации своей программы, передает Громадське радіо.

"Вы меня об этом спрашивали не раз, и я сообщаю, что вижу свое будущее в том, чтобы баллотироваться в президенты", - сказал он.

Таким образом, он стал первым, кто публично заявил о намерении принять участие президентских выборах.

Бессмертный заявил, что будет добиваться пересмотра Конституции, закона о реинтеграции Донбасса и функций правительства.

Напомним, Роман Бессмертный был депутатом Верховной Рады в 1994-2007 годах. В трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе он с 2014 года до 2016 года представлял Украину в "политической подгруппе".

Очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.

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