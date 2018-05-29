Роман Бессмертный собрался в президенты

Роман Бессмертный объявил о намерении баллотироваться в президенты. Об этом он заявил во время презентации своей программы, передает Громадське радіо.
"Вы меня об этом спрашивали не раз, и я сообщаю, что вижу свое будущее в том, чтобы баллотироваться в президенты", - сказал он.
Таким образом, он стал первым, кто публично заявил о намерении принять участие президентских выборах.
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Бессмертный заявил, что будет добиваться пересмотра Конституции, закона о реинтеграции Донбасса и функций правительства.
Напомним, Роман Бессмертный был депутатом Верховной Рады в 1994-2007 годах. В трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе он с 2014 года до 2016 года представлял Украину в "политической подгруппе".
Очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.