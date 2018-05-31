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В Одесской области мужчину сбил поезд

В Одесской области мужчину сбил поезд
Фото: 112.ua

Он стоял на рельсах и не реагировал на сигнал

31.05.18 224
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В Одесской области на станции Черноморская мужчина вышел на рельсы перед едущим поездом. Машинист не смог затормозить, мужчина умер на месте.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

По информации ведомства, пострадавший - 58-летний одессит.

"Предварительно установлено, что мужчина стоял на железнодорожных путях. Он не отреагировал на звуковой сигнал приближающегося поезда, в результате чего был сбит", – говорится в сообщении. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения транспорта (ч.3 ст.276 УК Украины).

Напомним, под Тернополем два вагона сошли с рельсов из-за того, что воры разобрали пути. Никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.

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