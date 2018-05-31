Новым куратором "ЛДНР" вместо Суркова станет Бабич, - СМИ

Владислав Сурков, который является кремлевским куратором так называемых "ЛДНР", может уйти со своего поста.

Наиболее вероятным кандидатом на его место называют нынешнего полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.



Об этом сообщил "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в госструктурах.



Отмечается, что с начала года Сурков "практически отошел от дел на этом направлении".

По неофициальным данным, Владимир Путин может подписать указы по составу руководства АП до конца текущей недели. Бабич занимал должность первого заместителя главы Федерального агентства по регулированию продовольственного рынка при Минсельхозе РФ, был вице-губернатором Московской и Ивановской областей.



В 2002-2003 годах был председателем правительства Чечни. После этого Бабич был депутатом Госдумы от "Единой России", а с 2011 года полпредом РФ в Приволжском федеральном округе. В 2016 году Украина отказала Бабичу в назначении российским послом.

Ранее Фокус писал, что спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер негативно оценивает возможное решение по отстранению Владислава Суркова с должности уполномоченного президента России по Донбассу. По мнению Волкера, общение с Сурковым способствует решению ситуации на Донбассе.