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На Крымском мосту произошла первая авария

На Крымском мосту произошла первая авария
Фото: 24.kz

Во время столкновения никто не пострадал

01.06.18 767
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На Крымском мосту, соединяющем аннексированный полуостров с Россией, произошло первое ДТП.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Тамань".

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в километре после въезда на мост со стороны Таманского полуострова РФ. В результате инцидента никто не пострадал.

В то же время наиболее распространенными нарушениями правил дорожного движения на Крымском мосту названы превышение скорости и остановки в запрещенных местах.

С 15 мая техники эвакуировали с моста 17 автомобилей. Большинство из них сломались на мосту.

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту.

Американский журналист Том Роган в своей статье предложил нанести авиаудар по Крымскому мосту. После чего в РФ обвинили его в призывах к терроризму и возбудили уголовное дело.

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