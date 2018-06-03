На КПВВ "Новотроицкое" на линии разграничения с ОРДЛО пограничники задержали мужчину, который вез в своем автомобиле 18 полуторалитровых бутылок с марихуаной. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Наркотики в автомобиле "ГАЗ" учуяла служебная собака. Автомобиль сразу вывели из общего потока для проведения углубленного осмотра. В ходе проверки в топливном баке машины обнаружили тайник, где находились подозрительные бутылки.

Водителя и найденные бутылки передали полицейским. Вещество, которое, скорее всего, является марихуаной, направили на экспертизу.

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Ранее в международном автомобильном пункте пропуска "Сеньковка" сотрудники Госпогранслужбы вместе с таможенниками и представителями СБУ задержали гражданина Литвы, который пытался провезти через границу 26 кг героина.