В Киеве на улице Вадима Гетьмана рано утром во вторник, 5 июня Mitsubishi врезался в полицейский автомобиль Skoda Rapid. За рулем находился гражданин Нигерии без документов на машину и водительских прав.

Пострадавших нет, сообщает Информатор.

Полицейский автомобиль ехал по улице Вадима Гетьмана в первом ряду со включенными проблесковыми маячками. На высокой скорости в него врезался Mitsubishi Outlander на еврономерах.

У водителя Mitsubishi не оказалось никаких действительных документов, а срок действия временного удостоверения иностранца уже истек.

Правоохранители заподозрили, что задержанный иностранец находился под действием наркотиков, поскольку вел он себя несколько неадекватно. Прямо с места ДТП его отправили на экспертизу.

Напомним, в понедельник, 4 июня, в Днепре произошло ДТП с несколькими пострадавшими и погибшим. Автомобиль Skoda, который двигался из центра в сторону жилищного массива, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке. Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и 26-летний водитель автомобиля Skoda получили травмы и были доставлены в больницу.