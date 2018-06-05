В Тбилиси пройдет встреча по вопросу автокефалии УПЦ

В Грузинской патриархии ждут представителя Вселенского патриархата для обсуждения последних событий, связанных с желанием Украинской церкви получить автокефалию.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Вселенский патриархат уже оповестил Тбилиси о визите своего делегата, который ожидается в середине июня. Об этом заявил секретарь грузинской патриархии отец Михаил (Ботковели).

Отметим, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Святейшего Патриарха Илии II и Грузинской православной церкви в стремлениях украинцев к созданию украинской православной автокефальной церкви.

Напомним, в середине апреля Украина обратилась к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею о создании единой Церкви в Украине.

22 апреля Патриарх Варфоломей начал рассмотрение обращения от иерархов Украинской православных церквей и власти Украины и начал рассмотрение вопроса о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии.