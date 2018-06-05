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В Тбилиси пройдет встреча по вопросу автокефалии УПЦ

В Тбилиси пройдет встреча по вопросу автокефалии УПЦ
Кафедральный собор Самеба, Тбилиси / Фото: Advantour

Визит представителя Вселенского патриархата ожидается в середине июня

05.06.18 469
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В Грузинской патриархии ждут представителя Вселенского патриархата для обсуждения последних событий, связанных с желанием Украинской церкви получить автокефалию.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Вселенский патриархат уже оповестил Тбилиси о визите своего делегата,  который ожидается в середине июня. Об этом заявил секретарь грузинской патриархии отец Михаил (Ботковели).

Отметим, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Святейшего Патриарха Илии II и Грузинской православной церкви в стремлениях украинцев к созданию украинской православной автокефальной церкви.

Напомним, в  середине апреля Украина обратилась к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею о создании единой Церкви в Украине.

22 апреля Патриарх Варфоломей начал рассмотрение обращения от иерархов Украинской православных церквей и власти Украины и начал рассмотрение вопроса о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии.

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