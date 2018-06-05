В СБУ говорят, что не имеют отношения к обнародованию "расстрельного списка"

В Службе безопасности Украины утверждают, что не передавали СМИ список 47 возможных жертв, которых якобы собирались устранить российские спецслужбы.
Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Українські Новини.
- ЧИТАЙТЕТАКЖЕ: Keep Calm And Carry On. Что хотели сказать украинские силовики воскрешением российского журналиста
"СБУ никому ничего не передавала. Список - тайна следствия", - сказала она.
Вместе с тем, Гитлянская не стала комментировать подлинность списка, который ранее был обнародован некоторыми СМИ, поскольку с ним не знакома.
Ранее интернет-издание "СТРАНА.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которых якобы собирались устранить российские спецслужбы.
По данным источников издания в СБУ, данные списки подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке 21 мая 2018 года.
Сам Герман заявил, что получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги некоего "фонда Путина", и тут же поставил в известность контрразведку.