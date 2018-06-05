В СБУ говорят, что не имеют отношения к обнародованию "расстрельного списка"

В Службе безопасности Украины утверждают, что не передавали СМИ список 47 возможных жертв, которых якобы собирались устранить российские спецслужбы.



Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Українські Новини.

"СБУ никому ничего не передавала. Список - тайна следствия", - сказала она.



Вместе с тем, Гитлянская не стала комментировать подлинность списка, который ранее был обнародован некоторыми СМИ, поскольку с ним не знакома.

Ранее интернет-издание "СТРАНА.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которых якобы собирались устранить российские спецслужбы.



По данным источников издания в СБУ, данные списки подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке 21 мая 2018 года.



Сам Герман заявил, что получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги некоего "фонда Путина", и тут же поставил в известность контрразведку.