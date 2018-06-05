В Киеве погиб школьник, выпрыгнув из окна многоэтажки

В столице 14-летний мальчик выпрыгнул из окна дома на проспекте Лобановского.

Подросток погиб на месте, рассказали УНН в отделе коммуникации ГУНП Киева.

"Есть такой факт, что мальчик выпрыгнул из окна. Ему было 14 лет. Пока известна информация, что это самоубийство. Мы выясняем обстоятельства, по факту открыто уголовное производство", - сообщили в пресс-службе.

Тело было обнаружено в ночь на 5 июня, полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня, 5 июня, стало известно о самоубийстве режиссера Леонида Кантера. Он застрелился в своем доме в Черниговской области. У режиссера остались жена и трое детей.