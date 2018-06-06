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Правительство ввело должность образовательного омбудсмена

Правительство ввело должность образовательного омбудсмена
Фото: kmu.gov.ua

Ожидается, что создание института образовательного омбудсмена установит дополнительные гарантии обеспечения права на получение качественного и доступного образования

06.06.18 273
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В правительстве появится новая должность уполномоченного по правам человека в сфере образования.

Такое решение было принято в среду, 6 июня, на заседании Кабинета министров, передает 112.ua.

По словам министра образования Лилии Гриневич, в настоящее время система образования переходит к полномочиям органов местного самоуправления.

"Деньги перешли вместе с налогами. В результате от отношения огромного количества громад, которые у нас есть на территории Украины, зависит качество образования. Нам нужно сигнализировать о нарушении прав ребенка, человека, учителя, педагогического, научного, научно-педагогического работника в этой системе", - сказала министр. 

Ожидается, что создание института образовательного омбудсмена установит дополнительные гарантии обеспечения права на получение качественного и доступного образования, восстановление нарушенных прав соискателей образования, педагогических и научных работников.

Напомним, 4 июня начали работать более 70 образовательных центров, через которые абитуриенты с оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы по упрощенной системе.

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